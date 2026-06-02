Il cannone laser guidato dall'IA non lascia scampo alle zanzare | la strana invenzione di Steven Cheng
Un inventore cinese ha sviluppato un robot autonomo in quattro mesi che individua e colpisce zanzare in volo utilizzando un laser guidato dall'intelligenza artificiale. La macchina si muove da sola e mira alle zanzare appena rilevate, sparando un raggio laser per eliminarle. Il dispositivo è stato presentato come una soluzione innovativa contro le zanzare, senza ulteriori dettagli tecnici o applicazioni pratiche specificate.
Il cinese Steven Cheng ha costruito in 4 mesi una piccolo robot autonomo capace di individuare e colpire con un laser le zanzare in volo. Il piccolo capolavoro ingegneristico è stato realizzato con fotocamere reflex e un modello di intelligenza artificiale in grado di distinguere il movimento dell'insetto con precisione assoluta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Saldatura laser: tiene davvero
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