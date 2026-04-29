Open AI pronta a lanciare il primo smartphone controllato interamente dall'IA | addio alle app tradizionali

Secondo fonti dell'analista Ming-Chi Kuo, OpenAI sta sviluppando un nuovo smartphone senza applicazioni tradizionali. Le funzioni del dispositivo saranno gestite esclusivamente da agenti di intelligenza artificiale, eliminando così le app convenzionali. La notizia riguarda un progetto ancora non ufficiale, che punta a rivoluzionare l'interazione con i dispositivi mobili utilizzando esclusivamente tecnologie di intelligenza artificiale.

Secondo le indiscrezioni dell'analista Ming-Chi Kuo, OpenAi starebbe lavorando a uno smartphone privo di app, dove tutte le funzioni verranno eseguite da agenti di intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Fanpage.it

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