La sezione ferrarese del Club Alpino Italiano ha rinnovato gli organi direttivi per il triennio 2026-2028. Alla guida è stato confermato il presidente in carica. Il rinnovo riguarda anche altri membri del consiglio direttivo, che continueranno il loro mandato fino al 2028. La nomina è stata approvata durante l’assemblea annuale, con la partecipazione dei soci. La sezione continuerà a organizzare attività e iniziative legate all’alpinismo e alla montagna.

La sezione ferrarese del Club Alpino Italiano ha rinnovato i propri organi direttivi per il triennio 2026-2028. Le elezioni hanno confermato Domenico Casellato alla guida della sezione. Insieme a lui sono stati eletti nel nuovo consiglio direttivo Claudio Simoni, Maurizio Poggioli, Daniele Cirelli, Gabriele Villa, Elisabetta Bergonzini, Mosè Menegatti, Paolo Sfarra, Maurizio Fontana, Fabiola Arena, Stefano Fogli, Giulia Caselli e Silvia Orticelli. Ai sette consiglieri riconfermati si affiancano cinque nuovi ingressi, espressione di una componente più giovane già attiva nei gruppi di lavoro sezionali e nella Scuola di escursionismo, che si integra con la parte più rodata del Consiglio, nella quale sono già presenti anche componenti della Scuola di Alpinismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Cai rinnova gli organi direttivi Casellato confermato alla guida

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