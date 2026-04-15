Il 40% di chi rinnova la carta d’identità non sa che potrà dare consenso alla donazione d’organi

Quasi il 40% dei cittadini che si reca allo sportello comunale per rinnovare la carta d’identità scopre solo in quel momento di poter esprimere il proprio consenso o dissenso alla donazione di organi e tessuti. La scelta viene spesso effettuata all’ultimo minuto, senza una previa consapevolezza di questa opportunità. Questo dato mette in luce come molte persone non siano informate sulla possibilità di decidere in anticipo sulla donazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una scelta spesso fatta all’ultimo momento. Quasi il 40% dei cittadini che rinnova la carta d’identità scopre soltanto allo sportello comunale di poter esprimere il proprio consenso o dissenso alla donazione di organi e tessuti. Questo dato emerge da una recente indagine di Noto Sondaggi per il Centro nazionale trapianti (Cnt) che mette in luce un aspetto critico: una decisione così importante viene spesso presa senza una preparazione adeguata. Infatti, circa un cittadino su due decide sul momento, senza aver riflettuto in anticipo. Il peso delle decisioni improvvisate. Le scelte fatte all’ultimo minuto risultano le più fragili.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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