Assemblea di Sodalis rinnovati gli organi dirigenti | Agostino Braca confermato Presidente

Oggi si è svolta l’assemblea elettiva di Sodalis, il centro di servizio per il volontariato della provincia di Salerno. Durante l’incontro sono stati rieletti gli organi dirigenti e Agostino Braca è stato confermato nel ruolo di presidente. L’assemblea ha coinvolto i rappresentanti delle associazioni affiliate, che hanno partecipato alle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali.

Si è tenuta in data odierna l’Assemblea elettiva di Sodalis il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Salerno, chiamata al rinnovo delle cariche sociali. L’assise dei soci ha espresso una linea di continuità e rinnovato slancio, eleggendo Agostino Braca (Arciragazzi Salerno).🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Emil Banca, l’assemblea dei soci. Galletti confermato presidente, il direttore Passini lascia dopo 11 anniL’assemblea dei soci di Emil Banca, oltre all’approvazione del bilancio 2025 con quasi 50 milioni di utile, ha portato ieri una conferma e una... Banca di Anghiari e Stia: l’assemblea dei soci approva il bilancio 2025 ed elegge gli organi 2026-2029Arezzo, 27 aprile 2026 – Si è svolta domenica 26 aprile al Palazzetto dello Sport di Anghiari l’Assemblea dei Soci della Banca di Anghiari e Stia...