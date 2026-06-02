Il caffè della Repubblica

Il referendum istituzionale del 2 giugno 1946 ha portato alla scelta tra monarchia e repubblica, segnando la fine del regno e l’istituzione della Repubblica italiana. La consultazione popolare ha concluso il processo di transizione istituzionale avviato con la fine della Seconda guerra mondiale e la Resistenza. La vittoria della repubblica ha portato all’adozione di una nuova costituzione e alla riforma dello stato.

Con il referendum istituzionale del 2 giugno 1946 si completava l’architettura di libertà e democrazia avviata con la lotta di Liberazione. Fino alla domenica del 4 giugno 1944, Roma si svegliava come da quattro anni si svegliano gli abitanti di Kiev, in un frastuono di esplosioni, raffiche di mitra e cannonate. La libertà venne conquistata con il fucile in pugno, e si difende - come a Kiev - con il fucile in pugno. La Repubblica nasce al femminile, perché per la prima volta le donne hanno il diritto di votare. Da allora gli italiani si alzano con la sveglia, e sorbono il caffè invece della ciofeca Una celebrazione può dare le vertigini se ci lasciamo travolgere dalla retorica, e finisce per assomigliare a una farsa o a qualcosa di posticcio,un artificio da accogliere con un rituale sbadiglio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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