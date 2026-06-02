Un bracciante sopravvissuto a una strage ha raccontato di aver visto l’orrore durante l’incidente. Ha spiegato di essersi salvato spaccando il finestrino dell’auto, descrivendo come la scena fosse dominata dalla presenza di uomini della mafia pachistana. Le sue braccia sono fasciate e le ustioni curano, mentre la voce tradisce la paura. L’uomo ha riferito di aver assistito a un episodio violento e di essere riuscito a salvarsi grazie alla prontezza.

Amendolara (Cosenza) – “Ho visto l'orrore". Le braccia fasciate, le bende a lenire le ustioni, la voce consumata dalla paura. “Ho pensato di morire. Questa è la mafia pachistana”. Mohamed, bracciante afghano, è sopravvissuto alla strage alla pompa di benzina. Quattro contadini immobilizzate in un minivan dato alle fiamme. Una trappola di fuoco. I corpi bruciati vivi, i cadaveri carbonizzati. “Io sono vivo per miracolo'', racconta il superstite al Tgr Calabria. Mohamed viveva assieme alle quattro vittime a Villapiana. Lunedì 1 giugno rientravano tutti assieme dal turno di lavori nei campi di pomodori della Piana del Metapontino, nel Materano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il bracciante sopravvissuto alla strage: “Ho visto l’orrore, mi sono salvato spaccando il finestrino. È la mafia pachistana”

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