Cosenza sopravvissuto a strage migranti | Ho visto l’orrore sono vivo per miracolo è mafia del Pakistan

Il giovane bracciante agricolo, unico sopravvissuto alla strage di migranti avvenuta ieri ad Amendolara, ha raccontato di aver visto scene terribili e di essere rimasto illeso solo per miracolo. Secondo le sue parole, l’episodio sarebbe legato a un’attività criminale della mafia del Pakistan. La sua testimonianza è stata raccolta dal Tgr Calabria in un’intervista esclusiva.

(Adnkronos) – "Ho visto l'orrore, sono vivo per miracolo”. Il Tgr Calabria ha rintracciato e intervistato in esclusiva il giovane bracciante agricolo, unico sopravvissuto della strage di braccianti compiuta ieri ad Amendolara. Si tratta di un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime a Villapiana. Due persone sono state fermate. "Ho pensato di morire" ha. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Segui gli aggiornamenti su Cosenza.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Vivo per miracolo. Pensavo l'auto mi sfilasse accanto, ma invece mi ha preso in pieno. Ho visto le persone volare in aria" /VIDEOUna persona ha raccontato di essere rimasta coinvolta in un incidente stradale in cui un'auto l'ha colpita frontalmente, causando un impatto violento.

“Ho visto l’oscurità del mondo, la stupidità, la cattiveria. A volte sono triste come non lo sono mai stata, ho un diario segreto”: le confessioni di Brigitte MacronBrigitte Macron, moglie del presidente, ha condiviso in un diario segreto le sue emozioni, parlando di aver visto l’oscurità del mondo, la stupidità...

La strage di Amendolara, parla il bracciante sopravvissuto: Hanno buttato la benzina e poi hanno dato fuocoL'uomo, di origine afghana, è riuscito a sfuggire all'attentato e porta addosso i segni. E ha raccontato che i cittadini pakistani minacciavano lui e gli altri con coltelli e pistole per farli lavorar ... cosenza.gazzettadelsud.it

Cosenza, quattro braccianti bruciati vivi in auto ad Amendolara: due fermi per omicidioLeggi su Sky TG24 l'articolo Cosenza, quattro braccianti pakistani bruciati vivi in auto: due fermi per omicidio ... tg24.sky.it