Il boom di sifilide gonorrea e clamidia tra ragazzi è un caso

I casi di sifilide, gonorrea e clamidia tra i giovani sono aumentati, secondo i dati disponibili. L’età dei primi rapporti sessuali si sta abbassando e l’uso di protezioni è frequente solo in alcuni casi. Questa situazione ha portato a un incremento delle infezioni sessualmente trasmissibili. La mancanza di consapevolezza e di informazioni adeguate tra i giovani è stata evidenziata come una delle cause principali dell’aumento.

Scarsa consapevolezza e altrettanto scarsa informazione. E così, mentre l’età dei primi rapporti sessuali si abbassa e la protezione è spesso un optional, inevitabilmente crescono i numeri delle infezioni sessualmente trasmissibili. “Il trend è uniforme su base locale, regionale e nazionale”. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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