Il Bologna ha deciso di non esercitare il riscatto su Joao Mario, che quindi tornerà alla Juventus. Il terzino destro portoghese classe 2000 lascia così il club emiliano e si prepara a rientrare in rosa con la squadra torinese. Spalletti, allenatore della Juventus, ha già comunicato di non volerlo schierare in squadra.

Il mercato della Juventus deve registrare il primo rientro forzato della sessione estiva. Joao Mario, terzino destro portoghese classe 2000, si appresta a fare i bagagli per lasciare il Bologna e rimettersi a disposizione del club bianconero. Nonostante un’annata valutata positivamente a livello personale all’ombra delle due torri, il sodalizio rossoblù ha deciso di non procedere al riscatto del cartellino. Come rivelato dal portale Calciomercato.it, la dirigenza felsinea ha ritenuto troppo onerose le richieste economiche provenienti da Torino, rispedendo il calciatore alla base e costringendo la Continassa a ridisegnare i piani per la fascia destra. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Il Bologna rinuncia al riscatto di Joao Mario: il terzino torna alla Juventus ma Spalletti ha già firmato la bocciatura

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