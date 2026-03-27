La Juventus ha comunicato ufficialmente che Daniele Rugani e Joao Mario non faranno più parte del progetto per la stagione 20262027. Le decisioni sono state prese dal tecnico Luciano Spalletti, che ha deciso di escludere i due giocatori dalla rosa. Questa operazione rappresenta le prime mosse di rinnovamento in vista della prossima stagione.

La Juventus di Luciano Spalletti definisce le prime epurazioni strutturali in vista della stagione 20262027, mettendo ufficialmente ai margini del progetto tecnico Daniele Rugani e Joao Mario. I due difensori, attualmente impegnati in prestito rispettivamente alla Fiorentina e al Bologna, non hanno convinto le attuali proprietà a esercitare le opzioni di riscatto, rendendo il loro rientro alla Continassa a giugno una certezza burocratica più che tecnica. Per il centrale classe 1994 e il terzino portoghese classe 2000, la permanenza a Torino sarà solo di transito: la dirigenza bianconera ha già dato mandato agli intermediari di individuare nuove sistemazioni a titolo definitivo per snellire il monte ingaggi e liberare slot nella lista UEFA. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, doppia bocciatura di Spalletti: Rugani e Joao Mario sul mercato

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