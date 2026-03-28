Juventus Joao Mario verso il riscatto a Bologna

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Bologna sta per formalizzare il riscatto del terzino portoghese Joao Mario. La società sta preparando le pratiche necessarie per concludere l’operazione, che dovrebbe portare alla definitiva acquisizione del giocatore. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle cifre dell’accordo o sulla tempistica.

Joao Mario verso il riscatto In base a quanto riportato da Corriere dello Sport, il Bologna sta andando verso il rinnovo del terzino portoghese Joao Mario. “Il Bologna è pronto a blindare Joao Mario dopo un semestre da protagonista, avviando i contatti con la Juventus per trasformare il prestito secco L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Joao Mario verso il riscatto a Bologna Articoli correlati Juventus, João Mário subito in gol con il BolognaJoão Mário subito decisivo al Bologna Sono bastate poche partite per capirlo: il rendimento di João Mário al Bologna è nettamente superiore a quello... Juventus, João Mário verso l’addio: Mingueza nel mirino e il rimpianto CostaIl portoghese non ha convinto Spalletti e finisce sul mercato: la Juve cerca un profilo più funzionale senza fare minusvalenza Alla Continassa è... Here We Go! Emil Holm Travels to Turin to Seal Juventus Move Aggiornamenti e contenuti dedicati a Joao Mario Temi più discussi: Juve, buone notizie da Bologna: si pensa al riscatto di Joao Mario; Joao Mario a titolo definitivo al Bologna? La cifra che accontenta la Juventus; Cor Sport – Joao Mario, il Bologna ha un’idea; Joao Mario ha convinto il Bologna! Pronto il riscatto, svelata la posizione del Bologna. Calciomercato Bologna, si va verso il riscatto di Joao Mario dalla Juventus: tutti i dettagliIl calciomercato Bologna non ha intenzione di lasciarsi sfuggire Joao Mario. Dopo soli sei mesi vissuti da protagonista assoluto sotto le Due Torri, la ... news-sports.it Riscatto Joao Mario, Bologna convinto: la richiesta della JuventusRiscatto Joao Mario – Il Bologna potrebbe confermare Joao Mario in rosa anche nella prossima stagione. Il club rossoblù è rimasto convinto dal portoghese e vorrebbe lavorare alla sua permanenza. Come ... fantamaster.it CONGRATULAZIONI a JOAO MARIO che in questa sosta per le Nazionali si è sposato con la sua Adriana sul Lago di Como - facebook.com facebook IL BOLOGNA VUOLE TENERE JOAO MARIO Stando a quanto riportato da ‘SportMediaset’, i bianconeri per la cessione non vorrebbero scendere sotto i 10 milioni #Juventus #JoaoMario #SpazioJ x.com