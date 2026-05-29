Tedesco nuovo allenatore del Bologna | storia filosofia di gioco e come cambieranno i rossoblù con il suo avvento in panchina

Un nuovo allenatore è stato annunciato sulla panchina del Bologna. Si tratta di un tecnico tedesco, che ha iniziato ora la sua avventura con i rossoblù. La sua carriera include esperienze precedenti in altri club, e la sua filosofia di gioco si basa su un approccio offensivo e organizzato. Con il suo arrivo, si prevede una svolta nelle strategie e nelle modalità di allenamento della squadra.

Tedesco nuovo allenatore del Bologna: la sua storia, la sua filosofia di gioco e come cambieranno i rossoblù grazie al suo arrivo in panchina. Il Bologna ha scelto la sua nuova guida tecnica: sarà Domenico Tedesco a raccogliere la pesante eredità lasciata da Vincenzo Italiano. La dirigenza felsinea ha trovato l’accordo totale con l’ex allenatore del Fenerbahce, blindandolo con un contratto triennale (che potrebbe strutturarsi come un biennale con opzione per il terzo anno). Una scelta forte e dal respiro internazionale, che consegna al tecnico italo-tedesco le chiavi di un progetto ambizioso e pronto a rinnovarsi. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Chi è Domenico Tedesco: sangue calabrese e mente teutonica. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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