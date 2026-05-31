La nuova Roma di Gasperini decolla sulle fasce | spunta il nome di Zappacosta per il colpo d’esperienza

La Roma sta puntando sulle fasce, con l’obiettivo di rinforzare la linea difensiva e offensiva laterale. Tra i nomi circolati, spicca quello di un esterno esperto, noto per la sua capacità di coprire ampie porzioni di campo e offrire supporto in fase offensiva. La trattativa è in fase preliminare e non ci sono ancora annunci ufficiali. La nuova gestione tecnica si sta concentrando su queste aree per migliorare le prestazioni della squadra.

I motori del calciomercato della Roma si accendono in anticipo per costruire la squadra del futuro, anche se l’ufficialità della nuova struttura societaria deve ancora essere formalizzata. Il direttore sportivo in pectore Tony D’Amico, muovendosi in totale sinergia con la proprietà giallorossa e il tecnico Gian Piero Gasperini, ha già avviato le prime manovre per ridisegnare le corsie esterne della formazione capitolina. L’allenatore ha chiesto rinforzi specifici per interpretare al meglio il suo credo tattico, spingendo la dirigenza a muoversi su profili di assoluta affidabilità e che conoscano già a memoria i suoi meccanismi di gioco. Secondo quanto svelato dal Corriere dello Sport, l’ultimo nome caldo finito sul taccuino degli uomini di mercato romanisti è quello di Davide Zappacosta, attualmente in forza all’ Atalanta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Il nuovo piano di Gasperini prende forma e si concentra sulle fasce laterali

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