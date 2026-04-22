juventus fatta fuori resta in premier league a parametro zero

Una delle trattative più seguite nel mercato della Juventus, quella che coinvolgeva il difensore argentino Marcos Senesi, sembra ormai sfumata. Originariamente si ipotizzava un trasferimento, ma al momento non ci sono accordi tra le parti. Senesi rimarrà in Premier League a parametro zero, senza passaggi di mano ufficiali o altri sviluppi concreti. La situazione resta ancora da definire, con nessuna comunicazione ufficiale in merito.

di Alessio Lento Una delle trattative più seguite in casa mercato Juventus, quella che avrebbe dovuto portare il difensore argentino Marcos Senesi alla corte Luciano Spalletti, sembra destinata a concludersi con un nulla di fatto. Il calciatore, attualmente in forza al Bournemouth, ha infatti deciso di non rinnovare il suo contratto con il club inglese, che scadrà a fine stagione, rendendolo di fatto un giocatore a parametro zero. Nonostante l’interesse della Juventus, il destino di Senesi potrebbe essere segnato da una forte concorrenza, con Liverpool e Chelsea pronti a inserirsi nella corsa per il difensore. La Juventus e l’interesse per Senesi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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