Il 2 giugno voluto da Mattarella | giardini del Quirinale aperti alle fasce deboli e artisti pop sul palco

Il 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica, i giardini del Quirinale saranno aperti alle persone in condizioni di fragilità e a artisti pop sul palco. La giornata si svolge in un contesto di celebrazione della Repubblica, a 80 anni dal referendum che sancì la forma istituzionale. L’evento mira a rafforzare il rapporto tra istituzioni e cittadini, promuovendo iniziative di inclusione e partecipazione pubblica.

Dopo 80 anni dal referendum che scelse la Repubblica è l’ora di consolidare e rivitalizzare il rapporto di “fiducia” tra istituzioni e cittadini. Alla vigilia del 2 giugno il presidente della Repubblica indica gli obiettivi da perseguire attraverso una serie di eventi sempre più dedicati agli italiani e meno agli apparati politici del Paese. È stato cancellato, come ricorda l’Ansa, il tradizionale ed esclusivo ricevimento nei giardini del Quirinale che raccoglieva intorno a coppe di bollicine il gotha della politica e dell’economia con un corollario di grand Commis dello Stato. Almeno per quest’anno. Perché c’è sempre più l’esigenza, ha fatto sapere il capo dello Stato, di “consolidare l’architettura della fiducia tra istituzioni e cittadini”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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