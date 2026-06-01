Il 2 giugno, nei giardini del Quirinale, il Presidente della Repubblica ha incontrato i ragazzi presenti nel parco aperto in via straordinaria alle fasce deboli. Tra loro anche una ragazza di nome Sofia. L’evento si è svolto in mattinata, con l’accesso consentito esclusivamente ai giovani con particolari bisogni. Nessuna altra informazione sulla durata o sui dettagli dell’incontro è stata resa nota.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lunedì mattina ha incontrato nei giardini del Quirinale i ragazzi che hanno affollato il parco presidenziale aperto in via straordinaria alle fasce deboli della popolazione. Il capo dello Stato ha salutato bambini e ragazzi, stringendo loro le mani e posando per le foto ricordo. Dopo essere diventata una piccola star del web per aver ‘snobbato’ Daniil Medvedev per correre in campo mano nella mano con Jannik Sinner, agli Internazionali di Roma, la piccola Sofia, una dei bambini seguiti dal reparto oncologico dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, si è lanciata oggi in un abbraccio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - 2 giugno, nei giardini del Quirinale Mattarella incontra i ragazzi speciali: tra loro anche Sofia

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