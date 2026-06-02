Stasera alle 21, il palco in piazza del Quirinale ospiterà lo spettacolo ‘I volti della Repubblica’. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e vedrà esibizioni di artisti e partecipazioni di rappresentanti delle istituzioni. La serata si svolge all’aperto, con un pubblico presente sul luogo. L’evento è promosso per celebrare la storia e i valori della Repubblica italiana.

‘I volti della Repubblica’, lo spettacolo di stasera, sarà trasmesso da piazza del Quirinale in diretta su Rai 1 dalle 21.20 e chiuderà, alla presenza del presidente Sergio Mattarella e delle più alte cariche dello Stato, la due giorni di celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Sul palco decine di protagonisti delle arti e della società civile, tra i quali Roberto Bolle (che regalerà una performance ad hoc), Annalisa, Luca Barbarossa, Cecilia Bartoli, Gianni Morandi, Giuliano Sangiorgi, gli attori Cesare Bocci, Cristiana Capotondi, Paola Cortellesi (foto), Carolina Crescentini, Marta Gastini, Flavio Insinna, Massimo Popolizio, Carlo Verdone, Luca Zingaretti, gli sportivi Giuseppe Bergomi, Federica Brignone, Alessandro Del Piero, Arianna Fontana, Abdon Pamich, Bebe Vio, i musicisti Paolo Fresu e Danilo Rea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Quirinale.

© Quotidiano.net - Artisti e istituzioni sul palco allestito in piazza del Quirinale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Manifestazione Si Ponte, verrà allestito un palco in piazza Unione EuropeaIl 28 marzo 2026 si terrà la manifestazione “L’Ora del Ponte” in piazza Unione Europea.

Chi c’è al Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma: l’elenco degli artisti sul palcoMancano pochi giorni al Concertone del Primo Maggio a Roma, evento tradizionale che si svolgerà in Piazza San Giovanni per celebrare la Festa dei...

Temi più discussi: Artisti e istituzioni sul palco allestito in piazza del Quirinale; Fuori Sede: un altro punto di vista su Roma; Cultura, al Fortilizio della Cittadella la prima mostra antologica retrospettiva con le opere di Enrico Fornaini; Torino diventa un laboratorio globale di ricerca, tra arte e scienza.

Svelato il programma completo di sabato 9 maggio - Giornata dell'Europa 2026! Tante le attività, aperte a tutti e tutte. Saranno con noi rappresentanti delle istituzioni, esperti, artisti, sportivi e creators. Vi aspettiamo: italy.representation.ec.europa.eu/system/ x.com

Mi chiedo se stiamo sopravvalutando l'impatto della musica popolare attuale sulla storia della musica. reddit

Il Memorandum del CIMAM riapre il dibattito sul rapporto tra artisti e museiIl rapporto tra artisti e musei non è mai stato un terreno davvero pacificato. Nell’immaginario collettivo, l’istituzione museale rimane uno degli approdi più desiderati, andando a definire la ... exibart.com

Piazza degli Artisti, scuola e istituzioni unite contro la violenzaL’iniziativa si è svolta questa mattina, protagonisti gli studenti dell'IC 9° Cuoco-Schipa di Napoli nei progetti Coscienza Comune e L’Albero delle Donne ... napoli.repubblica.it