Il 2 Giugno quest’anno è in piazza Riflessioni musica e maxi schermo

Da lanazione.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 2 giugno il centro storico di Perugia si anima con eventi pubblici, tra musica, riflessioni e un maxi schermo. La giornata si svolge con iniziative promosse dall’amministrazione comunale, coinvolgendo cittadini e visitatori. La manifestazione si concentra sulla memoria e sui valori costituzionali, con momenti di partecipazione aperti a tutti. La piazza principale si riempie di attività dedicate alla ricorrenza.

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Sarà una giornata all’insegna della partecipazione, della memoria e dei valori costituzionali quella promossa dal Comune di Perugia per il 2 giugno, con un programma di iniziative istituzionali e culturali che coinvolgerà il centro storico cittadino. Le celebrazioni ufficiali prenderanno il via alle 9.30 all’Ara Pacis di via Masi con la cerimonia dell’alzabandiera alla presenza delle autorità civili e militari. Il programma proseguirà nel pomeriggio in piazza IV Novembre, dove dalle 16 si svolgerà la consegna della Costituzione italiana ai neo maggiorenni da parte della sindaca Vittoria Ferdinandi e del prefetto Francesco Zito (nella foto).... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Il "2 Giugno" quest’anno è in piazza. Riflessioni, musica e maxi schermo
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