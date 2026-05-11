Il giorno del Palio de lu ricchiappe | quest' anno il traguardo è in piazza San Giustino

Oggi si tiene a Chieti il Palio de lu ricchiappe, una tradizione che risale ai tempi delle antiche corse di cavalli barberi in onore del santo patrono. La manifestazione, ripresa nel 2019, si svolge quest'anno con il traguardo posizionato in piazza San Giustino. La corsa coinvolge i partecipanti che si sfidano lungo un percorso che attraversa le strade del centro storico, riproponendo un rito che unisce radici storiche e festa popolare.

E' il giorno del Palio de lu ricchiappe a Chieti, la rievocazione storica ispirata alle antiche corse dei cavalli barberi che si tenevano in occasione dei festeggiamenti del santo patrono e che dal 2019 è tornata a rivivere nel giorno di San Giustino.Un appuntamento che veste di festa i Quarti.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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