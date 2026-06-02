Il 2 giugno è l' omaggio rivolto alle donne e agli uomini che hanno costruito questa Italia

Notizia in breve

Il 2 giugno si celebra l'anniversario della nascita della Repubblica italiana. In occasione dell'ottantesimo anniversario, il sindaco di Padova ha partecipato alle celebrazioni, sottolineando che questa data rende omaggio alle donne e agli uomini che hanno contribuito alla storia del Paese. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, con interventi dedicati alla memoria e ai valori fondamentali della Repubblica. La cerimonia si è svolta in modo ufficiale e pubblico.