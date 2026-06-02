Il 2 giugno è l' omaggio rivolto alle donne e agli uomini che hanno costruito questa Italia
Il 2 giugno si celebra l'anniversario della nascita della Repubblica italiana. In occasione dell'ottantesimo anniversario, il sindaco di Padova ha partecipato alle celebrazioni, sottolineando che questa data rende omaggio alle donne e agli uomini che hanno contribuito alla storia del Paese. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, con interventi dedicati alla memoria e ai valori fondamentali della Repubblica. La cerimonia si è svolta in modo ufficiale e pubblico.
Nel corso delle celebrazioni per l'ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica, nelle vesti di padrone di casa, ha preso la parola il sindaco di Padova Sergio Giordani. «Sono passati 80 anni da quello storico 2 giugno 1946, quando gli italiani e per la prima volte le italiane andarono. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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