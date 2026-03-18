Le donne in Italia hanno livelli di istruzione più elevate rispetto agli uomini ma è undicesima nel divario di genere
In Italia, le donne sono più istruite degli uomini, ma il divario di genere nel paese si posiziona all’undicesimo posto per ampiezza. A livello globale, la riduzione di questa disparità procede a passo lento, con ancora il 31,3% delle differenze da colmare. I dati indicano che, nonostante i progressi, la parità tra i sessi rimane un obiettivo distante.
La riduzione del divario di genere a livello globale procede lentamente: resta ancora da colmare il 31,3% delle differenze. Secondo l’Osservatorio Rita Levi-Montalcini Svimez-W20, basato su elaborazioni dei dati del World Economic Forum, nel 2025 il Global Gender Gap risulta chiuso al 68,8%, con un incremento di appena lo 0,3% rispetto all’anno precedente. Al ritmo attuale, la piena parità richiederebbe 123 anni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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