Il 2 giugno e il carattere dei bergamaschi
Il 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica, e in occasione di questa ricorrenza, un rappresentante dei Giovani Democratici di Bergamo ha condiviso una riflessione sul carattere dei cittadini bergamaschi. La riflessione è stata pubblicata e trascritta per evidenziare i sentimenti e le caratteristiche che contraddistinguono la comunità locale in questa giornata. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti della riflessione, né sono state incluse dichiarazioni di altri soggetti.
Trascriviamo e pubblichiamo la riflessione maturata in occasione della Festa della Repubblica da Gabriele Giudici, leader dei Giovani Democratici di Bergamo. Buona Festa della Repubblica!?In questa giornata importante voglio fare una riflessione ( forse non richiesta, ma che mi ha sempre incuriosito ) su questa giornata e, in particolare, sul significato profondo del voto del 2 giugno 1946 nella terra bergamasca.?La provincia di Bergamo rappresenta, nel panorama nazionale, un autentico unicum: fu una delle pochissime zone del Nord Italia in cui la monarchia ottenne complessivamente la maggioranza dei consensi. Spesso, la storiografia tende a... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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