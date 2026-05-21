Cesena celebra la Festa della Repubblica con una visita straordinaria a palazzo Albornoz

A Cesena si svolgono diverse iniziative per celebrare la Festa della Repubblica, in occasione dell’80º anniversario della nascita della Repubblica italiana. La giornata prevede anche una visita straordinaria a palazzo Albornoz, aperta al pubblico. Le attività coinvolgono cittadini e istituzioni e si svolgono nel centro cittadino e nei luoghi storici. La celebrazione si inserisce in un calendario di eventi dedicati alla ricorrenza nazionale. L’obiettivo è coinvolgere la comunità e valorizzare il patrimonio storico locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Cesena si prepara a celebrare la Festa della Repubblica con un calendario di iniziative che coinvolgerà tutta la cittadinanza in occasione dell’80esimo anniversario della nascita della Repubblica italiana. In attesa della definizione del programma completo, è già previsto un appuntamento dedicato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Palazzo Zappalà Gemelli: apertura straordinaria e visita guidataSicilia Gaia vi invita a varcare una soglia rimasta custodita per decenni dietro una riservatezza aristocratica.