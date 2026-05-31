Il 2 giugno 1946 si svolse il referendum istituzionale che portò alla nascita della Repubblica. Prima di quella data, il paese era sotto monarchia, con un re ancora in carica. Dopo il voto, si rese ufficiale l’abolizione della monarchia e si instaurò la Repubblica. Il referendum vide una larga partecipazione popolare e portò all’elezione dell’Assemblea Costituente, incaricata di redigere la nuova Costituzione.

A ottant’anni esatti dal referendum del 2 giugno 1946, che segnò la nascita della Repubblica, vale la pena ripercorrere cosa avvenne prima e dopo quella data. Non è inutile premettere che, con legge 17 marzo 1861, vennero aboliti tutti i titoli preunitari, e Vittorio Emanuele II di Savoia assunse quello di re d’Italia. Morì nel 1878, e gli successe il figlio Umberto I, ucciso da un anarchico il 29 luglio 1900. Seguì il figlio Vittorio Emanuele III. Questi attraversò tutte le vicende della prima metà del XX secolo: periodo giolittiano; Guerra di Libia; Prima guerra mondiale; era fascista; 25 luglio e 8 settembre 1943; fuga da Roma per raggiungere, via Brindisi, Salerno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La nascita della Repubblica: cosa accadde prima e dopo il 2 giugno 1946

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Perché il 2 giugno è la Festa della Repubblica Spiegazione per bambini

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