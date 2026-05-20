Il Basket Lecco fa sognare il Bione gremito | è a 40 minuti dalla promozione

Da leccotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Basket Lecco sta vivendo una serie di partite decisive al Bione, con il pubblico che riempie gli spalti in modo compatto. La squadra si trova a soli 40 minuti da una promozione che potrebbe segnare una svolta importante nel campionato. La stagione 202526 ha già visto altre formazioni locali raggiungere obiettivi prestigiosi, come le promozioni in serie A1 e in A Silver. Anche il Lecco Calcio a 5 sta cercando di avvicinarsi alla semifinale dei play-off di A2 Élite.

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Potrebbe esserci un'altra grande pagina di sport lecchese al libro della stagione 202526 che ha già regalato le promozioni in A1 del Basket Costa Masnaga e in A Silver della Pallamano Molteno (e sperando, anche se è ancora prematuro, nel Lecco Calcio a 5 in semifinale play-off di A2 Élite). Il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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