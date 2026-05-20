Il Basket Lecco fa sognare il Bione gremito | è a 40 minuti dalla promozione
Il Basket Lecco sta vivendo una serie di partite decisive al Bione, con il pubblico che riempie gli spalti in modo compatto. La squadra si trova a soli 40 minuti da una promozione che potrebbe segnare una svolta importante nel campionato. La stagione 202526 ha già visto altre formazioni locali raggiungere obiettivi prestigiosi, come le promozioni in serie A1 e in A Silver. Anche il Lecco Calcio a 5 sta cercando di avvicinarsi alla semifinale dei play-off di A2 Élite.
Potrebbe esserci un'altra grande pagina di sport lecchese al libro della stagione 202526 che ha già regalato le promozioni in A1 del Basket Costa Masnaga e in A Silver della Pallamano Molteno (e sperando, anche se è ancora prematuro, nel Lecco Calcio a 5 in semifinale play-off di A2 Élite). Il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Sullo stesso argomento
Dalla Bione Sport Arena alla metropolitana leggera: le 5 sfide di Colombo per LeccoL'OTO Lab di via Mazzucconi 12 – ex capannone industriale nel quartiere che si adagia verso il Gerenzone – ha fatto da cornice alla conferenza stampa...
Tutto in 40 minuti: l'Avellino Basket sfida il tabù PalaDozza per l'impresaSfida decisiva al PalaDozza: in palio la semifinale tra emozioni, pubblico caldo e voglia d’impresa di Avellino contro la sicurezza interna della...
Basket Serie DR1. Il Basket Lecco non si arrende, si va a gara 3 lecconotizie.com/sport/lecco-sp… via @Lecco Notizie x.com
Incontri Settimanali! Under 17 Basket Lecco Via Montello, Merate Lunedì 18/5 20:00 Under 14 Pioltello TBD TBD Under 15 Gold Femminile Carugate Basket Via Montello, Merate Sabato 23/5 16:00 Under 14 Femminile TB - Facebook facebook
Basket Serie DR1. Il Basket Lecco non si arrende, si va a gara 3Battuta Soresina 77-65 Venerdì in trasferta la decisiva Gara 3 LECCO – Proprio come nella sfida contro Gussola, il Basket Lecco difende il campo amico dall’assalto della Gilbertina Soresina, costringe ... msn.com
Basket Serie DR1. Basket Lecco sconfitto a SoresinaBasket Serie DR1. Basket Lecco sconfitto a Soresina. I cremonesi vincono col punteggio di 91-85. Martedì gara 2 ... lecconotizie.com