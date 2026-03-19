Fratelli di Sì la spinta di Arianna Meloni | Riforma storica noi da sempre con giudici eroi come Falcone e Borsellino

Arianna Meloni ha annunciato una riforma storica, sottolineando che i Fratelli di Sì sono da sempre vicini ai giudici eroi come Falcone e Borsellino, considerandoli simboli di legalità e indipendenza dalla politica. La proposta si concentra su un intervento che mira a rafforzare il ruolo dei giudici e a mantenere la loro autonomia, facendo riferimento a figure che rappresentano l’ideale di giustizia.

Nel segno dei giudici eroi, quelli fuori dalla politica, oltre gli schemi, quelli sempre dalla parte della legalità e non delle ideologie. Fratelli d’Italia chiude la campagna referendaria per il “Sì” alla riforma della giustizia con un’adunata romana dal sapore antico, quello della destra legalitaria ma mai giacobina. “Noi abbiamo iniziato a fare politica perché non potevamo accettare che due eroi, c ome Borsellino e Falcone erano stati ammazzati, come si fa a dire che non siamo dalla parte della magistratura”, dice Arianna Meloni, responsabile della segreteria di Fdi e del tesseramento, a prendo la manifestazione “Roma per il sì” al Palazzo dei Congressi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Fratelli di Sì, la spinta di Arianna Meloni: “Riforma storica, noi da sempre con giudici eroi come Falcone e Borsellino” Articoli correlati Leggi anche: Fratelli d'Italia si mobilita per il Sì, Arianna Meloni: “Riforma attesa da decenni, è una svolta” Referendum giustizia, Arianna Meloni: “Riforma storica attesa da oltre 30 anni”La riforma della giustizia al centro del referendum rappresenta, secondo Fratelli d’Italia, un passaggio destinato a segnare una svolta nel sistema... Contenuti e approfondimenti su Fratelli di Sì la spinta di Arianna... Temi più discussi: Fratelli di Crozza | Puntata 13 marzo 2026; Referendum, deputato di Fratelli d’Italia invita a usare il clientelismo; Referendum, Travaglio a La7: Il deputato di Fdi e il sistema clientelare? Non è una mela marcia, altrimenti Meloni l’avrebbe cacciato; Un deputato di FdI dice di usare il sistema clientelare per convincere a votare Sì al referendum. Fratelli d’Italia Sassari, Prosegue la mobilitazione a sostegno del SìProsegue la mobilitazione di Fratelli d'Italia Sassari a sostegno del Sì al referendum sulla giustizia. Domani, giovedì 19 ... sardegnareporter.it Le ragioni del sì, a Reggio Calabria evento di Fratelli d’Italia sul referendum sulla giustiziaSi terrà oggi, lunedì 16 marzo alle ore 18:30, presso la Sala Conferenze F. Perri della Città Metropolitana di Reggio Calabria, l’incontro pubblico dal titolo Le ragioni del Sì, dedicato al confro ... strettoweb.com Arianna Meloni apre l'iniziativa di Fratelli d'Italia Roma: «Abbiamo risvegliato la nazione» - facebook.com facebook Fratelli di bistecche e di Mafia x.com