Iglesias si stringe intorno alla memoria di Lorenzo Mozzi, tecnico del Centro di Trasmissione Operativa (CTO). Mozzi, che garantiva il funzionamento del centro, è deceduto lasciando un vuoto tra colleghi e cittadini. La direzione della Asl Sulcis Iglesiente ha espresso cordoglio per la perdita, sottolineando le qualità umane del tecnico. La comunità locale ricorda Mozzi come figura fondamentale nel supporto e nella gestione delle infrastrutture di comunicazione.

? Domande chiave Chi era l'uomo che garantiva il funzionamento del CTO?. Quali doti umane hanno colpito la dirigenza della Asl Sulcis Iglesiente?. Come ha influenzato la sua presenza il lavoro dei colleghi?. Dove e quando si terrà l'ultimo saluto alla comunità?.? In Breve Esequie mercoledì 3 giugno ore 16:00 presso Parrocchia Beata Vergine di Valverde. Familiari coinvolti moglie Marina, padre Luciano, madre Maria Paola e fratelli. Lavoratore di 60 anni presso il Centro Traumatologico Ortopedico di Iglesias. L'azienda sanitaria Asl Sulcis Iglesiente ha rilasciato una nota ufficiale di cordoglio. Il lutto a Iglesias per la scomparsa di Lorenzo Mozzi: un vuoto nel cuore del CTO. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iglesias piange Lorenzo Mozzi: addio al tecnico del CTO

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