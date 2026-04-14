A Scauri si piange la scomparsa improvvisa di Sandro Matano, figura di riferimento nel settore del fitness e del bodybuilding. La sua morte ha colpito profondamente la comunità locale, che si è riunita per ricordare il pilastro del settore. Matano, conosciuto per il suo impegno e la passione nel mondo dello sport, ha lasciato un vuoto tra appassionati e colleghi. La notizia ha fatto rapidamente il giro della zona, suscitando dolore e tristezza tra i suoi conoscenti.

Il mondo dello sport e della disciplina fisica nel basso Lazio si risveglia con il dolore per la scomparsa improvvisa di Sandro Matano, figura di riferimento per il fitness e il bodybuilding a Scauri. L’uomo, titolare di una palestra locale, è venuto a mancare nella serata di lunedì 13 aprile dopo un malore sopraggiunto durante l’attività lavorativa. L’episodio si è consumato all’interno della struttura gestita dall’istruttore, dove il colpo improvviso lo ha colpito mentre era impegnato nelle sue consuete mansioni. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e il trasferimento d’urgenza presso l’ospedale di Formia tramite ambulanza, le cure ricevute dal nosocomio non sono state sufficienti a contrastare la gravità della situazione, portando al decesso del professionista poco dopo il suo arrivo in reparto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scauri piange Sandro Matano: addio improvviso al pilastro del fitness

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