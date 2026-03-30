Alonso futuro allenatore del Liverpool | la nuova formazione prende forma

Xabi Alonso è stato annunciato come nuovo allenatore del Liverpool per la stagione 202627. La società ha confermato la scelta e sta lavorando alla definizione del nuovo staff tecnico. La decisione segue un percorso di valutazioni e colloqui con il tecnico, che in passato ha allenato altre squadre di club. La comunicazione ufficiale è stata diffusa nelle ultime ore.

"> Liverpool: Xabi Alonso Nuovo Allenatore per la Stagione 202627. Secondo la reputata testata tedesca Bild, il Liverpool Football Club avrebbe preso una decisione interna per nominare Xabi Alonso come nuovo head coach, a partire dalla stagione 202627. Il legame tra il club e l’ex centrocampista spagnolo è crescente, alimentato dalla sua prestazione come allenatore del Bayer Leverkusen e dal suo profondo legame con la squadra britannica. Xabi Alonso è da diversi anni una figura di spicco nel calcio europeo. Dopo una carriera da giocatore di successo che lo ha visto vestire le maglie di club prestigiosi come il Liverpool, il Real Madrid e il Bayern Monaco, Alonso ha intrapreso la sua carriera da allenatore, dimostrando le sue capacità al Bayer Leverkusen. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Alonso futuro allenatore del Liverpool: la nuova formazione prende forma. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Alonso futuro Leggi anche: Chiesa-Juventus, l’idea prende forma ma il Liverpool frena Padova: prende forma una nuova infrastruttura strategica per la sicurezzaNegli ultimi anni la gestione delle emergenze ha assunto un ruolo sempre più centrale nella vita delle comunità, chiamate a confrontarsi con eventi... Leggi anche: Ricordare i defunti, la psicologa: “Testimonia che l’amore non finisce, prende nuova forma”