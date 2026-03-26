Ritiro Inter 2026 il programma estivo prende forma | previste le amichevoli internazionali con Juve e Milan!

Il ritiro estivo della squadra si sta pianificando e include alcune partite amichevoli internazionali contro le squadre di Juventus e Milan. Le date e le sedi di queste sfide sono ancora da confermare, ma si tratta di incontri che fanno parte del programma pre-stagionale. La preparazione si svolgerà in vista della partecipazione alle competizioni ufficiali della prossima stagione.

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