Le ultime ore vedono un nuovo capitolo tra Juventus e Roma, con trattative di mercato che coinvolgono entrambe le squadre. La Juventus potrebbe perdere un giocatore che sta valutando un'offerta di 3 milioni di euro all’anno da parte della Roma. La situazione si sviluppa rapidamente, mentre le due società si confrontano sui dettagli dell'accordo. La decisione finale potrebbe avere ripercussioni importanti per entrambe le parti.

Juve e Roma tornano a duellare, questa volta sul mercato: ecco cosa sua accadendo in queste ultime ore. Juve contro Roma, sfida infinita. Le due squadre sono attualmente coinvolte in un appassionante duello per il quarto posto che coinvolge anche il Como, ma a breve potrebbe ritrovarsi una di fronte all’altra anche in sede di calciomercato. Pellegrini (Ansa Foto) – calciomercato.it L’oggetto del contendere è sempre lo stesso, ovvero Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista classe ’96 ha il contratto in scadenza con la Roma il prossimo 30 giugno 2026 e il suo futuro resta avvolto nel mistero: la Juve osserva interessata ed è pronta a inserirsi per un eventuale affare a parametro zero, ma i giallorossi non hanno perso le speranze di trattenere il calciatore.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - La Juve trema: può firmare subito con la Roma per 3 milioni all’anno

Di Livio sicuro su Spalletti: «Deve firmare subito, con 2-3 giocatori può vincere lo scudetto. La partita con il Galatasaray può dare questo»Calciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…».

Leggi anche: Telefonata Milan-Juve: 4 milioni per firmare subito l’accordo

Temi più discussi: La Juve Stabia trema. Gli amministratori: La proprietà è sparita, scadenze a rischio; Pagellone 32ª Serie A: Inter in paradiso, Malen da urlo, il Milan trema; Serie A a rischio zero: l'Italia trema per le semifinali europee; Contrabbando di orologi di lusso: trema il calcio spagnolo. Nel mirino Carvajal e altri 6 giocatori.

Spalletti rivoluziona la Juve: la scelta del tecnico per arrivare alla ChampionsLa nuova versione di Lucio ha prodotto la solida Juve, meno attrattiva nel gioco e assai più vicina alla tradizione bianconera. Carattere enorme, buona difesa e spirito di sacrificio. Un esempio le ul ... msn.com

Locatelli-Barcellona, ora la Juve trema davvero: le ultimeBarcellona sempre vigile su Manuel Locatelli: ecco le ultime sul futuro del centrocampista della Juventus. Figura sicuramente tra le note più liete di questa stagione e, non a caso, adesso la Juventus ... calciomercato.it

SPALLETTI-JUVE, ORA TREMA TUTTO: IL RINNOVO NON È PIÙ SICURO IL MOTIVO https://bit.ly/4bx5w8r - facebook.com facebook