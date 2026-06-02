Ibrahimovic non è la soluzione | il Milan non può diventare il terreno di una battaglia personale

Se le indiscrezioni sono corrette, il problema principale riguarda la concentrazione di potere all’interno del club, non il nome del direttore sportivo. La questione non riguarda direttamente Ibrahimovic, ma il fatto che il club non possa diventare un campo di battaglia per questioni personali. La discussione si concentra sulla gestione e sulla distribuzione delle decisioni nel team, piuttosto che su singoli individui.

Se le indiscrezioni fossero confermate, il problema sarebbe la concentrazione di potere, non il nome del direttore sportivo. Ibrahimovic è inadeguato. Il dibattito attorno al futuro del Milan sta assumendo contorni sempre più preoccupanti. Le indiscrezioni che raccontano di uno scontro di visioni tra Zlatan Ibrahimovic e altri dirigenti del club aprono una riflessione che va oltre i nomi di allenatori e direttori sportivi. Il punto centrale è un altro: chi sta realmente guidando il progetto rossonero e con quali competenze? LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A Se davvero Ibrahimovic stesse cercando di imporre una propria linea tecnica, con determinate figure in dirigenza e in panchina, il rischio sarebbe quello di trasformare una società storica come il Milan in un laboratorio costruito attorno alla volontà di un singolo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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