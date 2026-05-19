Milan Allegri tra le liti con Ibrahimovic e le richieste di mercato | Cardinale trova una soluzione
Il club di calcio di Milano sta affrontando diverse situazioni che coinvolgono il tecnico e alcuni giocatori chiave. Sono state segnalate tensioni tra l’allenatore e un attaccante di lunga data, mentre si continuano a ricevere richieste di mercato per alcuni elementi della rosa. La società sta cercando una soluzione per gestire queste questioni, mentre la squadra si concentra sulla possibilità di qualificarsi per la prossima edizione della Champions League. La situazione resta in evoluzione e non sono state ancora prese decisioni definitive.
I tre punti conquistati domenica pomeriggio sullo spinoso campo del Genoa hanno proiettato il Milan di Massimiliano Allegri a quota 70 punti in classifica. Questo successo avvicina sensibilmente il club rossonero al traguardo cruciale della qualificazione alla prossima Champions League. La certezza matematica passerà dall'ultima giornata di Serie A. Il Diavolo dovrà superare il Cagliari nel match di cartello in programma a San Siro domenica 24 maggio alle ore 20:45. Questa vittoria sul campo, tuttavia, non ha ancora sciolto i nodi e le ombre che avvolgono la permanenza del tecnico livornese sulla panchina milanista. Il raggiungimento del pass per l'Europa che conta rappresenta il vero spartiacque burocratico della vicenda. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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