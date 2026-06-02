Durante la puntata di martedì 2 giugno di È sempre Cartabianca, Enzo Iacchetti ha avuto un acceso confronto con un altro ospite. L’attore e comico ha interrotto il discorso, dicendo di non poter esprimere alcune opinioni sul fascismo. Successivamente, si è verificata una discussione tra Iacchetti e un altro partecipante, che ha portato a un confronto acceso. La trasmissione è proseguita con momenti di tensione tra gli ospiti.

Parte lancia in resta Enzo Iacchetti ospite della puntata di martedì 2 giugno di È sempre Cartabianca. Ospite di Bianca Berlinguer, il comico intona subito il refrain del pericolo fascista: "Quando si è onorato Giacomo Matteotti alla Camera, i Fratelli d'Italia non si sono presentati, quindi vuol dire che se Matteotti era un antifascista e stava lottando per la democrazia, il governo italiano è un governo simpatizzante del fascismo". Un ragionamento tranchant, a cui la conduttrice aggiunge particolari non da poco: "Diciamo che i parlamentari FdI erano pochini, meno di 10 su 115, però c'erano anche altre assenze oltre a loro. E invece è stato bello il discorso che ha fatto il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che insomma dobbiamo dire che da quando è diventato Presidente la Camera proprio rappresenta bene quell'istituzione". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iacchetti deraglia sul fascismo e litiga con Berlinguer: "Non posso dire un c..."

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