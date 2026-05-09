Costruire la sicurezza anchesui dati il Comune mette a confronto i modelli di diverse città

Sicurezza partecipata e urbana, ruolo della comunità territoriale e modelli di intervento saranno alcuni dei temi al centro del convegno "Sicurezza bene comune. Evidenze, innovazione, partecipazione e volontariato per la sicurezza urbana", in programma giovedì 14 maggio, dalle 9.45 alle 17, al.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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