Ferretti sfida per il controllo | rischio sicurezza nazionale?

Il dibattito sulla gestione delle aziende strategiche è tornato al centro dell'attenzione dopo che sono emerse tensioni interne ai consigli di amministrazione di alcune società. La possibilità di nominare i membri del cda si presenta come un punto cruciale, con il Governo italiano che si sta preparando a intervenire attraverso il meccanismo del Golden Power. La questione riguarda anche i rischi per la sicurezza nazionale legati a eventuali prese di controllo da parte di soggetti esterni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Chi potrà nominare tutti i consiglieri d'amministrazione dopo il voto? Perché il Governo italiano deve intervenire con il Golden Power? Come cambierà la gestione delle motovedette per la Marina Militare? Quali profili entreranno nel nuovo consiglio se vince la lista ceca??? In Breve Weichai detiene il 39% delle quote, Komarek punta al 23% con il 5% di Al-Kharafi. Il Governo può attivare il Golden Power se la proprietà cinese supera il 50%. La lista Komarek include Piero Fer .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ferretti, sfida per il controllo: rischio sicurezza nazionale? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ferretti, scontro per il controllo: Komárek sfida l’influenza cinese? Cosa sapere Kkcg sfida Weichai per il controllo di Ferretti Group in assemblea il 14 maggio. Sfida per il controllo di Ferretti, tutti i nomi messi in campo per il futuro cda del colosso degli yachtSono ufficiali i nomi delle liste che si sfideranno per la guida della Ferretti Spa, il colosso mondiale degli yacht di lusso con base a Forlì. Temi più discussi: Sfida Ferretti all’ultimo atto, Kkgc invoca il golden power; Ferretti, la sfida tra Weichai e KKCG diventa mediatica: visione industriale, difesa e futuro della nautica italiana; Ferretti: i soci depositano liste contrapposte per il CdA in vista della sfida del 14 maggio; Ferretti, Kkcg chiama in causa il Governo. Durante la conferenza stampa la Presidente del Municipio I di #Bari, Annamaria Ferretti, ringrazia il sindaco Vito Leccese per l’atto di fiducia nell’accettare la sfida della parità non come tale, ma come reciproca opportunità. #Womenandthecity x.com Sfida Ferretti all’ultimo atto, Kkgc invoca il golden powerMILANO – Alla vigilia dell’assemblea per decidere il futuro di Ferretti, contesa dalla Kkgc dell’imprenditore ceco Karel Komárek e dallo storico azionista Weichai, il colosso cinese padrone del 39,6% ... repubblica.it Ferretti alla conta dei voti, Kkcg evoca il Golden powerIl giorno è arrivato. La sfida all'ultimo voto per il controllo degli yacht Ferretti si terrà oggi. Salvo colpi di scena. Possibili, visto che alla vigilia dell'assemblea ... ilmessaggero.it