IA e coscienza | 7 esperti al Museo diocesano per l’etica digitale

Da ameve.eu 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sette esperti si sono riuniti al Museo diocesano per discutere di etica digitale e intelligenza artificiale. Tra i temi affrontati, la capacità degli algoritmi di rispettare la dignità umana e i limiti etici che dovrebbero essere imposti alle decisioni autonome delle tecnologie. La discussione si è focalizzata sui criteri morali e sui confini necessari per lo sviluppo di sistemi intelligenti.

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? Punti chiave Come può l'algoritmo rispettare la dignità della persona umana?. Quali limiti etici imporranno gli esperti alle decisioni tecnologiche autonome?. Cosa prevede l'enciclica di Papa Leone XIV per proteggere i vulnerabili?. Come evitare che l'automazione sostituisca il giudizio morale individuale?.? In Breve Venerdì 5 giugno ore 19,30 presso la Terrazza del Museo diocesano. Sette docenti dell'Ateneo di Catania partecipano al dibattito multidisciplinare. Monsignor Luigi Renna introduce i lavori basati sull'enciclica Magnifica. Esperti Scalisi, Nicotra, Cellini, Di Nuovo, Gallo, Longo e Rimini analizzano l'etica digitale. Sette accademici si confrontano sul confine tra intelligenza artificiale e coscienza umana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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