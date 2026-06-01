Al Pirandello si sono svolti incontri tra esperti per discutere l'impatto dell’intelligenza artificiale sulle professioni legali. Sono stati affrontati temi riguardanti le implicazioni etiche e le modalità di integrazione delle nuove tecnologie nel settore giuridico. Non sono stati comunicati dettagli specifici sulle conclusioni o sulle decisioni prese durante l’evento.

? Domande chiave Come cambieranno le professioni legali con l'integrazione dell'intelligenza artificiale?. Quali nuovi obblighi tecnici dovranno seguire architetti e ingegneri negli atti notarili?. Perché la collaborazione tra ordini professionali è fondamentale per la legalità?. Cosa garantisce il nuovo protocollo d'intesa sulla regolarità urbanistica e catastale?.? In Breve Protocollo tra Consiglio notarile Agrigento Sciacca e ordini di architetti e ingegneri. Guendalina Salimei analizza il ruolo delle Madri Costituenti e il voto alle donne. Premio novelle vinto da Adele Giunta di Paternò e Marcello Leanza di Niscemi. Maria D’Angelo di Roma vince la sezione racconti brevi del concorso letterario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Diritto e IA: esperti al Pirandello tra etica e nuove tecnologie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Diagnosi ematiche: esperti al forum tra nuove tecnologie e microscopioDurante un forum dedicato alle diagnosi ematiche, esperti hanno discusso dell'uso di nuove tecnologie e microscopi.

IA a Erice: nasce la scuola internazionale tra etica e dirittoLa Fondazione Ettore Majorana di Erice ha iniziato il 26 aprile un corso internazionale sull'intelligenza artificiale, focalizzato su aspetti etici e...

Temi più discussi: Intelligenza artificiale e umanesimo digitale, a Firenze convegno sui nuovi diritti; Intelligenza artificiale e diritti, giovedì a Firenze convegno di Edhu; Il Papa e l’Africa rifiutano tecnologie neocolonialiste; Esame Commercialista 2026 – Info sull’Abilitazione, Come preparasi e quando dovrebbe svolgersi.

UN Global Compact Network Italia (@FondazioneGCNI) / Posts / X x.com

Il futuro del diritto, a Firenze convegno con gli esperti internazionaliFirenze, 4 settembre 2025 - In che modo l’Intelligenza Artificiale mette in discussione il fine e lo scopo del diritto, la libertà e l’uguaglianza della persona umana? In che modo mette in discussione ... lanazione.it

Intelligenza artificiale ed evoluzione del diritto Esperti a confrontoSi comincia mercoledì prossimo 12 marzo al Ghislieri e si prosegue il giorno appresso a palazzo Broletto prima della chiusura a Milano, al palazzo di Giustizia, venerdì 14. Saranno tre giorni di ... laprovinciapavese.gelocal.it