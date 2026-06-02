I volti della Repubblica 80 anni dal Referendum | tutto quello che c’è da sapere

Stasera alle 21,20 su Rai 1 va in onda “I volti della Repubblica”, una puntata speciale che celebra gli 80 anni dal referendum istituzionale. La trasmissione ripercorre le tappe principali di quella consultazione, con anticipazioni su ospiti e contenuti in programma. La puntata sarà trasmessa in diretta streaming e in televisione.

I volti della Repubblica. 80 anni dal Referendum: anticipazioni, ospiti e streaming. Questa sera, martedì 2 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda “I volti della Repubblica. 80 anni dal Referendum”, una grande celebrazione istituzionale, in diretta da Piazza del Quirinale, alla presenza delle più alte cariche dello Stato e di numerose personalità del mondo della cultura, dell’arte, dello sport e delle istituzioni. Un evento speciale, promosso dalla Presidenza della Repubblica Italiana con Rai Cultura, Rai Teche e il contributo di Siae che celebra, con un grande racconto televisivo, la storia e l’identità del nostro Paese. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. 🔗 Leggi su Tpi.it

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