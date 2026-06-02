Stasera in televisione si terrà una serata dedicata ai 80 anni dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946, quando gli italiani votarono per scegliere tra monarchia e repubblica. L’evento prevede ospiti, musica, arte, sport e cultura, e celebra questa data storica. La trasmissione ripercorrerà le diverse sfaccettature di quei momenti e delle successive celebrazioni ufficiali. È prevista anche una riflessione sul ruolo della Repubblica nel tempo, senza inserire opinioni o commenti.

La data è scritta nella memoria collettiva: il 2 giugno 1946, gli italiani votarono per la Repubblica. Ottant’anni dopo, Rai 1 celebra l’anniversario con un evento da non perdere. Stasera in tv, alle 21.20, in diretta da Piazza del Quirinale e in contemporanea su RaiPlay, va in onda I volti della Repubblica. 80 anni dal Referendum. La serata, che durerà circa due ore, ripercorrerà otto decenni di vita del Paese attraverso la voce, i racconti e le performance di attori, musicisti, cantanti e sportivi che hanno portato il nome dell’Italia nel mondo. Una grande novità rispetto alla tradizione: quest’anno viene accantonato il consueto brindisi ai Giardini del Quirinale e si inaugura invece il concerto serale dalla Piazza con vista su Roma. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - "I volti della Repubblica. 80 anni da Referendum": stasera in tv la grande festa con ospiti, musica, arte, sport e cultura

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