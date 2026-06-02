I verdetti del Top Volley Il bomber è Pignatti

Il Top Volley ha annunciato il suo miglior attaccante per il 2025, con Pignatti che si è distinto come bomber principale. La sua posizione in classifica settimanale ha confermato le sue performance, distinguendosi dagli altri giocatori. La squadra ha conseguito una vittoria significativa, attribuendo parte del successo alle sue capacità offensive. Pignatti ha ottenuto il riconoscimento ufficiale come miglior realizzatore della stagione, consolidando la sua leadership in campo.

Il netto successo come Bomber del 2025 lo aveva messo in preallarme, le classifiche settimanali lo avevano via via confermato, e quindi il successo nel Top Volley, il trofeo virtuale de Il Resto del Carlino che premia il bomber tra i giocatori delle squadre modenesi di pallavolo non sorprende il 21enne Matteo Pignatti, opposto della Stadium Mirandola di serie C: "Sì un po’ me lo immaginavo – si schernisce Pignatti, - e vedendo le classifiche settimanali un po’ me lo aspettavo, ma non era tutto così scontato, e comunque mi impegnavo per dare il meglio, e fare più punti possibile per la squadra". Un Trofeo dominato, condito di tanti piccoli... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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