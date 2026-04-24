Durante la 22ª giornata del campionato di pallavolo, Matteo Pignatti ha messo a segno 31 punti, raggiungendo un record che eguaglia il massimo storico stabilito dalla giocatrice Chiara Ferrari nella stagione 20182019. Nel frattempo, il giocatore Spagnol ha contribuito a scrivere un capitolo importante della storia del club, lasciando un segno significativo nel match di questa giornata.

? Cosa sapere Matteo Pignatti segna 31 punti nella 22esima giornata del Top Volley modenese.. Il risultato eguaglia il primato storico di Chiara Ferrari nella stagione 1819.. Il Top Volley riprende a correre con cifre impressionanti dopo il fermo di una settimana causato dallo sciopero della stampa, segnando un ritorno ai numeri alti nelle classifiche della pallavolo modenese proprio mentre la stagione regionale volge al termine. Dopo l’interruzione delle attività editoriali, il trofeo virtuale che celebra i migliori realizzatori delle squadre minori del territorio ha riaperto i battiti, offrendo nuovi scenari e record che stanno riscrivendo i libri della pallavolo locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Top Volley: Pignatti sfida i record, Spagnol traccia la storia

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