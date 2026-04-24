Top Volley Pignatti è il leader Spagnol fa 39 | record

Dopo una settimana di sospensione legata allo sciopero della stampa, il campionato di pallavolo riprende con alcune notizie importanti. Il giocatore Pignatti si conferma come il leader della squadra, mentre Spagnol ha segnato 39 punti in una partita, stabilendo un nuovo record personale. Le squadre sono tornate in campo per affrontare le sfide della stagione, con risultati che attirano l’attenzione degli appassionati.

Dopo il ’buco’ di una settimana, legato allo sciopero della carta stampata, torna con un ’numero doppio’ il Top Volley, il trofeo virtuale de il Resto del Carlino che premia i bomber delle squadre modenesi di pallavolo minore: il traguardo di fine stagione regionale è ormai alle viste, ma continuano a esserci spunti interessanti per le classifiche. Record. Tanti i riscontri numerici di rilievo Nei due turni giocati nei weekend del 11 e 12 aprile, e del 18 e 19, partendo dal successo di tappa di Matteo Pignatti, leader incontrastato dall’inizio di stagione della classifica generale, che con i 31 punti messi a terra nella 22esima giornata...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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