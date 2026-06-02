I tuoi filler di oggi creeranno problemi al tuo facelift di domani?

Lifting del viso e filler: perché oggi il planning chirurgico è molto più sofisticato Quando un paziente arriva al facelift dopo anni di filler, la fase di valutazione cambia radicalmente. Lo conferma il dottor Guido Cornegliani, chirurgo plastico, medico estetico e direttore sanitario di Clinica Forma a Milano. «In questo caso risulta di fondamentale importanza ricostruire con precisione la storia dei trattamenti eseguiti», spiega il medico. «Non conta solo sapere quali prodotti siano stati utilizzati, ma anche dove, quante volte e con quali eventuali reazioni. Alcuni filler, inclusi quelli a base di acido ialuronico, possono infatti restare nei tessuti molto più a lungo del previsto, modificando i piani anatomici rilevanti per la chirurgia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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NON fare questi Errori Prima e Dopo Filler e Botox (li stai facendo anche TU)

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