Al Milano Luiss Hub si è svolto il terzo incontro di “Il tuo mondo, domani”, con la partecipazione di Cristiana Capotondi. L’attrice è salita sul palco per parlare del suo percorso professionale, passando dal cinema alla televisione. Durante l’evento, sono stati affrontati temi legati alle esperienze nel settore dello spettacolo e alle sfide della carriera artistica.

Dal set cinematografico al palco del Milano Luiss Hub: è stata Cristiana Capotondi la protagonista del terzo appuntamento di “Il tuo mondo, domani”. L’incontro, parte del ciclo di interviste curato da Massimo Nava per dare voce alle figure chiave del Paese in ambito culturale, professionale e scientifico, ha visto l’attrice ripercorrere un percorso che l’ha portata oltre i confini del cinema, tra sport e nuove sfide culturali. Ad accogliere l’attrice Mauro Milillo, Chapter Leader Milano del Luiss Alumni Network (LAN) – una comunità globale di 66.000 laureati – che durante i saluti istituzionali ha sottolineato il valore della rete di ex studenti nel favorire networking, scambio di competenze e opportunità di mentorship e crescita professionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Al Milano Luiss Hub, Cristiana Capotondi ospite di “Il tuo mondo, domani”

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