Monsignor Vincenzo Paglia protagonista del ciclo di incontri Il tuo mondo domani al Milano Luiss Hub
Domani alle 18, presso il Milano Luiss Hub, si terrà un incontro con Monsignor Vincenzo Paglia nell’ambito del ciclo “Il tuo mondo, domani”. L’evento prevede un confronto che collegherà i temi geopolitici più ampi alle riflessioni sul senso della vita. La partecipazione è aperta al pubblico, offrendo l’opportunità di ascoltare direttamente le prospettive del relatore su questioni di attualità e di natura esistenziale.
Un dialogo capace di connettere i grandi scenari geopolitici alle riflessioni più profonde sull’esistenza: sarà questo il cuore dell’incontro con Monsignor Vincenzo Paglia, ospite domani, giovedì 9 aprile alle ore 18.00, della rassegna “Il tuo mondo, domani”. L’appuntamento al Milano Luiss Hub. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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