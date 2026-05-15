La festa si accende nella piccola frazione | nel menù paella piatti della tradizione musica live e giochi per bambini

Da cesenatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il quartiere di Bagnarola si prepara ad accogliere la quarta edizione di "Bagnarola in Festa", un evento tanto atteso che unisce divertimento, tradizione e senso di comunità. Organizzato in collaborazione con le principali realtà comunitarie del quartiere, tra cui l'associazione L'Albero della. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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