I Supereroi Marvel arrivano su Magic e la community si divide ma tra le carte ci saranno anche rarità destinate a valere moltissimi soldi

Su Magic, le nuove espansioni includono carte con personaggi Marvel, tra cui supereroi noti. La presenza di queste carte ha diviso la community, ma tra le nuove arrivate ci sono anche rarità che potrebbero raggiungere alti valori di mercato. Le carte Marvel sono inserite in un contesto tradizionale di carte fantasy, con personaggi che non sono originariamente parte del gioco. La distribuzione di queste carte ha suscitato discussioni tra i giocatori e collezionisti.

Che ci fanno i supereroi della Marvel dentro le carte che dovrebbero contenere draghi, orchi ed elfi? Se lo chiedono in molti, ma a dare la risposta è stato direttamente Mark Rosewater, Lead Game Designer di Magic: The Gathering: «Quella con la Marvel è stata una collaborazione che avviene una volta nella vita». Così il gioco di carte collezionabili più longevo di sempre apre le porte a Wolverine, Iron Man e altri personaggi iconici dell’universo dei fumetti, protagonisti della nuova espansione di MTG. Ma Marvel Super Heroes sarà anche la più grande aggiunta in termini di carte uniche che il gioco abbia mai ricevuto: più di 600 nuove magie pronte a rivoluzionare le dinamiche del gioco, scatenando l’entusiasmo dei collezionisti ma anche un acceso dibattito all’interno della communit y. 🔗 Leggi su Open.online

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Supereroi Marvel vs. Supercattivi | Compilation di tutti gli episodi (Ep. 1-6) | Marvel HQ Italia

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