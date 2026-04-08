Il prossimo reboot della saga degli X-Men ha suscitato curiosità tra i fan, con il regista che ha rivelato alcuni dettagli sul progetto. Si sa che il nuovo film intende aggiornare l’approccio narrativo e visivo rispetto ai precedenti capitoli, senza però entrare troppo nel merito delle differenze specifiche. Le riprese sono in corso e si attendono ulteriori informazioni ufficiali prima dell’uscita prevista nelle sale.

Interrogato sul prossimo reboot della saga in arrivo, il regista ha provato ad anticipare alcune differenze importanti dai film della Fox che riguarderanno i nuovi mutanti Tra qualche anno, subito dopo l'uscita dei prossimi due film sugli Avengers, i Marvel Studios presenteranno la loro nuova versione degli X-Men con un reboot a tutti gli effetti. Sarà il regista Jake Schreier, che già aveva convinto buona parte di pubblico e critica con Thunderbolts*, a occuparsi della nuova versione e in una recente interviste ha anticipato alcune delle differenze sostanziali con i vecchi film della 20th Century Fox. X-Men, in cosa si distinguerà il reboot dai film della Fox Parlando del suo approccio nel seguire le orme della precedente saga degli X-Men, Schreier ha spiegato: "Ovviamente, questa serie . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - X-Men, quali saranno le differenze tra il reboot Marvel e i vecchi film

Avengers: Doomsday, il ritorno degli X-Men non sarà come nei vecchi filmI Mutanti della Marvel debutteranno nel franchise nel prossimo film ma non torneranno come li avevamo lasciati nella saga a loro dedicata.

Quali sono le differenze principali tra il 2 e l'8x1000Il 5x1000, l’8x1000 e il 2x1000 sono quote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che il contribuente può destinare a specifici...

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In occasione della data italiana dei Men I Trust , sul palco del Fabrique salirà anche Evan Wright a supporto della band canadese. 7 GIUGNO – FABRIQUE – MILANO See you there I biglietti sono disponibili online al link in bio. #VivoConcerti - facebook.com facebook

Champions Cup Men di Sitting Volley L'8 aprile a Napoli la conferenza stampa di presentazione. Il torneo si giocherà dal 10 al 12 aprile al PalaVesuvio La news: federvolley.it/node/132929 @ParaVolleyEU x.com