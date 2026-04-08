X-Men quali saranno le differenze tra il reboot Marvel e i vecchi film

Da movieplayer.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo reboot della saga degli X-Men ha suscitato curiosità tra i fan, con il regista che ha rivelato alcuni dettagli sul progetto. Si sa che il nuovo film intende aggiornare l’approccio narrativo e visivo rispetto ai precedenti capitoli, senza però entrare troppo nel merito delle differenze specifiche. Le riprese sono in corso e si attendono ulteriori informazioni ufficiali prima dell’uscita prevista nelle sale.

Interrogato sul prossimo reboot della saga in arrivo, il regista ha provato ad anticipare alcune differenze importanti dai film della Fox che riguarderanno i nuovi mutanti Tra qualche anno, subito dopo l'uscita dei prossimi due film sugli Avengers, i Marvel Studios presenteranno la loro nuova versione degli X-Men con un reboot a tutti gli effetti. Sarà il regista Jake Schreier, che già aveva convinto buona parte di pubblico e critica con Thunderbolts*, a occuparsi della nuova versione e in una recente interviste ha anticipato alcune delle differenze sostanziali con i vecchi film della 20th Century Fox. X-Men, in cosa si distinguerà il reboot dai film della Fox Parlando del suo approccio nel seguire le orme della precedente saga degli X-Men, Schreier ha spiegato: "Ovviamente, questa serie . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Avengers: Doomsday, il ritorno degli X-Men non sarà come nei vecchi filmI Mutanti della Marvel debutteranno nel franchise nel prossimo film ma non torneranno come li avevamo lasciati nella saga a loro dedicata.

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